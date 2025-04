Homem é preso após série de furtos em Votuporanga e Valentim Gentil  

O indivíduo que foi preso pela Polícia Militar confessou ser o autor de furtos recentes de caminhonete, motocicleta, trator, alimentos e outros objetos de valor.

A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (8.abr), um homem acusado de praticar uma série de furtos recentes em Votuporanga/SP e Valentim Gentil/SP.

De acordo com o registro policial, a sequência de crimes foi iniciada no último domingo (6), quando um trator foi furtado de uma propriedade rural, em Valentim Gentil. O veículo foi localizado na manhã de segunda-feira, na área rural do mesmo município.

Para elucidar esse crime, a Polícia Militar voltou as atenções para o caso e conseguiu identificar o suspeito, que foi localizado e preso. No entanto, durante o interrogatório, o indivíduo confessou a autoria de outros cinco furtos recentes na região, contribuindo para o esclarecimento de outros casos que estavam sob investigação.

Ainda segundo os registros policiais, além do trator, foram recuperadas uma a caminhonete Toyota/Hilux, uma motocicleta e diversos equipamentos de segurança levados em ações distintas. Em Votuporanga, o indivíduo é acusado de invadir estabelecimentos comerciais, de onde furtou câmeras de vigilância, alimentos e outros objetos.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. Já os veículos e demais produtos foram recuperados e serão devolvidos as vítimas.

A Polícia Civil segue com as investigações para apurar a possível participação de comparsas ou até mesmo de outros crimes.