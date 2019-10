Inaugurada nova unidade do SESI SENAT em Votuporanga

Na manhã desta terça-feira (1º), autoridades entregaram à comunidade estrutura com capacidade para realizar 53 mil atendimentos ao ano; serviços são gratuitos para trabalhadores do transporte e seus dependentes.

Com muita celebração, o SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) inaugurou, na manhã desta terça-feira (1º), sua primeira unidade operacional em Votuporanga (SP). A solenidade foi marcada pela presença de autoridades locais, empresários e representantes do setor de transporte da região.

Com 1.812 metros quadrados de área construída e com capacidade de 53 mil atendimentos anuais, a nova unidade oferece serviços de qualificação profissional e de saúde gratuitos para os trabalhadores do transporte e seus dependentes. A comunidade de Votuporanga e dos municípios vizinhos também pode usufruir dos serviços.

A estrutura conta com sala de treinamento em um simulador de direção de caminhão, carreta e ônibus, com capacidade para 15 alunos; três salas de aula, com capacidade para 24 alunos cada uma; e uma sala de treinamento de EaD, com capacidade para 18 alunos. Na área da saúde, dispõe de quatro clínicas odontológicas, uma de fisioterapia, uma de nutrição e uma de psicologia.

O presidente da CNT e dos Conselhos Nacionais do SEST e do SENAT, Vander Costa, afirmou que a presença da instituição em Votuporanga é o reconhecimento da região como estratégica para o setor de transporte e logística, especialmente para o escoamento de grande parte da produção agrícola do Centro-Oeste do Brasil. “O transporte é um dos eixos estruturantes da economia local, e o município possui um parque industrial diversificado, com grandes empresas nos ramos alimentício, mobiliário, madeireiro, de vestuário e confecções. Por isso, chegamos com a missão de transformar a realidade dos trabalhadores do transporte, seus dependentes e da comunidade.”

Essa é a segunda unidade inaugurada no estado de São Paulo neste ano. No dia 24 de setembro, foram abertas as portas do SEST SENAT Ourinhos.

O presidente do Conselho Regional do SEST SENAT São Paulo, Mauro Artur Herszkowicz, destacou que a nova unidade – a exemplo das demais – é moderna e conta estrutura adequada para promover o desenvolvimento regional. “Esperamos atender toda a comunidade do transporte de cargas e passageiros de todos os modais. Essa realização é motivo de muita alegria e muito orgulho para todos nós do estado de São Paulo.”

Dando as boas-vindas a todos do SEST SENAT, o prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho, declarou que a instalação da nova estrutura na a cidade é uma grande conquista do povo votuporanguense. “O SEST SENAT é um orgulho do Brasil. Sejam todos bem-vindos à nossa cidade e conte conosco para o que o precisar. Depois de ver essa estrutura aqui, estou pensando até em aprender a dirigir carreta com o simulador de direção”, brincou o prefeito.

Homenagem

Na solenidade de inauguração, o presidente da CNT e dos Conselhos Nacionais do SEST e do SENAT, Vander Costa, recebeu uma homenagem da Fetacesp (Federação dos Taxistas Autônomos do Estado de São Paulo), em reconhecimento ao trabalho realizado pelo Sistema CNT em prol dos taxistas do estado de São Paulo.

A unidade de Votuporanga leva o nome do empresário Kagio Miura, em virtude dos seus serviços prestados ao setor transportador. Diretor da empresa KM Transporte Serviços de Locação, com quase 50 anos de existência, Miura é diretor-presidente do Setcarp (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio Preto e Região) e compõe o Conselho Regional de São Paulo do SEST SENAT.

“Estou honrado com a homenagem e muito feliz com a inauguração dessa nova casa do SEST SENAT em Votuporanga. O trabalho, a estrutura e os serviços gratuitos da instituição trazem um resultado inimaginável para todo o setor. Todos os empresários da região devem trazer seus funcionários para passarem pelos cursos e atendimentos. Esse profissionais certamente retornarão com ótimos resultados para as empresas”, comentou o homenageado Kagio Miura.

Expansão

A inauguração da Unidade de Votuporanga integra o plano de expansão do SEST SENAT em todo o Brasil. Desde 2017, outras 16 unidades já foram inauguradas: Porto Ferreira (SP), Paragominas (PA), Duque de Caxias (RJ), Limeira (SP), Mossoró (RN), Picos (PI), Carazinho (RS), Teotônio Vilela (AL), Serra Talhada (PE), Lages (RS), Sobral (CE), Itumbiara (GO), Guarujá (SP), Maringá (PR), Vilhena (RO) e Ourinhos (SP).

Criado em 1993, o SEST SENAT já realizou mais de 135 milhões de atendimentos em todo o país. A instituição é referência em desenvolvimento profissional e na prestação de assistência à saúde dos trabalhadores do transporte e dos seus familiares. Os atendimentos são 100% gratuitos para profissionais do transporte contribuintes e seus dependentes.