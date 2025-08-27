II Fórum Regional de Violência Contra Mulher: Poder Judiciário lança projeto inédito de reflexão e transformação para homens

Equipe do Cram apresentou dados de atendimento e falou sobre as ações da Unidade.

A Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Votuporanga, por meio do Cram (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), realizou, nesta terça-feira (26.ago), o II Fórum Regional em “Celebração ao Agosto Lilás: Violência Contra Mulher e Saúde Mental”. O evento reuniu representantes do Poder Judiciário, órgãos públicos e sociedade civil de Votuporanga e região em torno do tema “A vida começa quando a violência termina”. Realizado no Parque da Cultura, o Fórum promoveu discussões sobre políticas públicas, acolhimento e novas estratégias de enfrentamento à violência doméstica.

Durante sua fala, a juíza de direito da Vara Criminal, Dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, destacou a importância de ampliar os olhares e iniciativas que busquem não apenas punir, mas também transformar as pessoas envolvidas no ciclo de violência. Foi nesse contexto que ela anunciou o lançamento do projeto para criação de um grupo reflexivo “Masculinidades em Transformação”, uma ação construída em parceria entre o Judiciário, Central de Atenção ao Egresso e Família (Caef), Prefeitura e Senac.

O projeto piloto terá início no dia 3 de setembro, com oito encontros voltados a homens autores de violência, proporcionando um espaço de reflexão sobre condutas e valores. “O objetivo é oferecer uma perspectiva não judicializada, baseada em diálogos que estimulem esses homens a repensarem suas atitudes e a construírem relacionamentos menos marcados pela agressividade”, ressaltou a magistrada.

A secretária municipal da pasta, Meire Regina de Azevedo, destacou o papel da rede de proteção e a importância da união de esforços: “O Fórum demonstra que só conseguiremos avançar no enfrentamento da violência contra a mulher se atuarmos de forma integrada. A criação do Grupo Reflexivo Masculinidades é um passo inovador, que busca quebrar ciclos de agressividade e promover mudanças efetivas. Cuidar da mulher é também trabalhar com o homem para que novos caminhos sejam possíveis”, afirmou.

O evento ainda contou com apresentação teatral “Não se cale!”, do NIAC – Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas, projeto da Secretaria de Cultura e Turismo; e também com as palestras da psicóloga Mestre Lieny Munhoz Martins e do Doutor Reinaldo Antônio Carvalho, coordenador do Programa de Saúde Mental.

A equipe de profissionais do Cram apresentou as ações do órgão e dados de atendimento da Unidade. A coordenadora da Unidade, Kelli Regina Kamikawache, demonstrou que, em 2024, de janeiro a dezembro, quase 5 mil mulheres procuraram o serviço; desse total, 679 casos foram acompanhados, sendo 58% relacionados a situações envolvendo conviventes ou ex-conviventes. Já em 2025, no período de janeiro a julho, 3.062 mulheres buscaram atendimento, das quais 424 tiveram acompanhamento, correspondendo a quase 79% dos casos envolvendo conviventes e ex-conviventes.

Estiveram presentes no evento, Osvaldo Carvalho, representando o deputado estadual Carlão Pignatari; e Dra. Edna Freitas, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e delegada de Defesa da Mulher.