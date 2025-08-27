Deputado Carlão Pignatari comemora votação que pode mudar o mapa do turismo paulista 

Assembleia Legislativa vota amanhã projetos que podem redefinir o mapa do turismo paulista, com 70 municípios rumo ao reconhecimento como de Interesse Turístico.

O turismo paulista está prestes a viver um marco histórico. Nesta terça-feira (26.ago), as Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) realizaram um congresso conjunto para analisar os projetos de lei que reconhecem novos Municípios de Interesse Turístico (MIT). Com pareceres favoráveis, 70 propostas seguem agora para votação no plenário da Alesp nesta quarta-feira (27), em uma decisão que promete ampliar oportunidades e fortalecer a economia de diversas regiões.

O deputado Carlão Pignatari destacou o trabalho realizado ao longo das últimas semanas para viabilizar a aprovação desses projetos e comemorou especialmente os avanços para os municípios do Noroeste Paulista, que poderão ser reconhecidos como MIT: Andradina, Castilho, Guaraci, Mesópolis, Monte Aprazível, Orindiúva, Santa Rita D’Oeste, Santo Antônio do Aracanguá, Tabapuã e Zacarias. Para o parlamentar, a votação representa um passo decisivo rumo ao fortalecimento das vocações turísticas e ao desenvolvimento sustentável do interior.

“Hoje o turismo já representa cerca de 10% do PIB do Estado de São Paulo. É uma economia limpa, criativa e com enorme potencial para gerar emprego, renda e inclusão social. Com o reconhecimento desses novos municípios, abrimos portas para mais investimentos, fortalecemos as vocações regionais e criamos um ambiente de oportunidades para quem vive nessas cidades”, destacou o deputado Carlão.

O título de Município de Interesse Turístico garante acesso a recursos estaduais específicos, destinados à melhoria da infraestrutura turística, como revitalização de praças, sinalização, eventos e capacitação. Para Carlão, o impacto vai além da economia: envolve a preservação cultural, o incentivo às tradições locais e a valorização das belezas naturais de cada região.

Setores como hotelaria, gastronomia, comércio, eventos e serviços também devem sentir os efeitos positivos da medida, formando um ciclo virtuoso de crescimento: “Cada real investido em turismo retorna em geração de empregos, renda e novas oportunidades para a população”, reforçou o deputado Carlão.

A expectativa é de que a votação desta quarta-feira resulte em uma aprovação expressiva, ampliando o número de MITs e consolidando São Paulo como referência no turismo nacional. Para Carlão, o avanço reflete o esforço conjunto entre parlamentares, lideranças regionais e gestores municipais.

“Nosso compromisso na Alesp é criar condições para que cada município possa explorar seu potencial, atrair investimentos e melhorar a vida das pessoas. O turismo é uma das grandes chaves para um futuro mais próspero e sustentável para o nosso Estado”, concluiu o deputado.