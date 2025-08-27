Está esquecendo mais depois da COVID? Neurologista explica a chamada “névoa mental” e dá dicas para lidar com o problema

Segundo o neurologista Dr. João Ricardo Leão, da Santa Casa de Votuporanga, esse tipo de sintoma tem sido cada vez mais relatado por pacientes no pós-infecção e está associado a uma condição chamada névoa mental — ou brain fog, em inglês.

Você teve COVID-19 e, depois disso, passou a esquecer coisas com mais frequência? Isso não é apenas impressão. Segundo o neurologista Dr. João Ricardo Leão, da Santa Casa de Votuporanga, esse tipo de sintoma tem sido cada vez mais relatado por pacientes no pós-infecção e está associado a uma condição chamada névoa mental — ou brain fog, em inglês.

“É bastante comum apresentar sintomas cognitivos após a infecção pelo Coronavírus. A gente conhece isso como névoa mental, que pode afetar a atenção, a memória e atrapalhar bastante o dia a dia”, explica o médico.

O que é a névoa mental?

A névoa mental não é uma doença em si, mas um conjunto de sintomas neurológicos que podem surgir semanas ou até meses após a recuperação da COVID-19. Ela se manifesta por meio de esquecimentos frequentes, dificuldade de concentração, sensação de cansaço mental e raciocínio mais lento.

“Na maioria dos casos, esses sintomas são leves e passageiros. Mas mesmo assim podem interferir no trabalho, nos estudos e no convívio social. E, por isso, não devem ser ignorados”, orienta o Dr. João Ricardo.

Quando se preocupar?

É normal ter dias em que a memória falha ou a concentração oscila. Mas se esses episódios forem frequentes ou duradouros, é importante buscar ajuda especializada. “Se você estiver preocupado, procure um neurologista. A avaliação precoce pode evitar agravamentos e orientar o melhor tratamento”, reforça o médico.

Como lidar com a névoa mental?

O neurologista indica mudanças simples na rotina que podem ajudar na recuperação das funções cognitivas:

Organize sua rotina

Use agendas, aplicativos ou listas de tarefas para manter o foco e evitar sobrecarga mental.

Durma bem

O sono de qualidade é fundamental para a consolidação da memória e o funcionamento do cérebro.

Evite multitarefas

Focar em uma atividade por vez melhora a concentração e reduz o esquecimento.

Exercite-se regularmente

Atividades físicas como caminhada, dança ou yoga ajudam na oxigenação cerebral.

Estimule o cérebro

Leitura, jogos de lógica, palavras cruzadas ou aprender um novo idioma mantêm a mente ativa.

Alimente-se de forma equilibrada

Invista em uma dieta rica em frutas, vegetais, peixes e alimentos com ômega-3, além de manter uma boa hidratação.

Mesmo com sintomas leves, a névoa mental pode impactar a qualidade de vida. Ficar atento aos sinais e adotar hábitos saudáveis são os primeiros passos para recuperar o desempenho mental e o bem-estar no pós-COVID.