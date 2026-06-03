Seleção chega aos Estados Unidos, e Ancelotti opina: “Essa Copa não tem favorito” 

Delegação pousou na manhã desta terça-feira (2) em Nova Jersey e já tem treino previsto para o fim da tarde; treinador deu entrevista no desembarque e prometeu “fazer o melhor” na busca pelo hexa.

A Seleção já está nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. Após uma despedida com festa e carinho do torcedor brasileiro, no Rio de Janeiro, a delegação pousou em Nova Jersey às 8h45 desta terça-feira (2.jun).

O técnico Carlos Ancelotti foi um dos primeiros a desembarcar e falou sobre o sentimento de chegar aos Estados Unidos como treinador da seleção brasileira: “Contente, feliz, motivado e animado. Tentarei fazer o melhor”, disse o treinador à imprensa logo após deixar o avião.

“Essa Copa do Mundo não tem um favorito. Equipes muito fortes. Brasil vai competir com todas as outras equipes”, concluiu, sobre a expectativa para o torneio.

Haverá treino ainda no fim da tarde e, de acordo com o técnico italiano, alguns testes serão feitos nos preparativos do time para enfrentar o Egito, que marcará o último amistoso antes da estreia na Copa.

Aerobra bilionário e time completo para último amistoso antes da Copa

A CBF fez alto investimento em aeronave vip, com todos os 96 assentos de primeira classe, para minimizar o impacto do voo de cerca de dez horas de duração. A comitiva brasileira tem previsto ainda um traslado de duas horas entra logística de imigração e deslocamento até o hotel que será de base em toda a primeira fase, no bairro de Basking Ridge.

Nos Estados Unidos, Carlo Ancelotti terá pela primeira vez à disposição todos os 26 convocados. Ausentes no período de trabalho na Granja Comary e no amistoso contra o Panamá, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Martinelli se apresentaram na noite de segunda-feira.

A Seleção inicia os trabalhos em solo americano às 18h (de Brasília) desta terça-feira no Columbia Park Training, CT recém-reformado do New York Red Bulls, e que será a casa brasileira durante o Mundial. A atividade não será aberta para a imprensa.

No próximo sábado, às 19h (de Brasília), a Seleção enfrenta o Egito em último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. A caminhada pelo sonhado hexa começa no dia 13, diante do Marrocos, em Nova Jersey.

O Brasil está no Grupo C do Mundial e terá pela frente ainda o Haiti e a Escócia.