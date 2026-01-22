IFSP Votuporanga oferece 31 vagas remanescentes para o curso Técnico em Mecânica

Seleção é por ordem de chegada e as aulas começam dia 5 de fevereiro.

O Campus Votuporanga Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) tem inscrições abertas até o dia 29 de janeiro para preencher 31 vagas para o curso Técnico em Mecânica, voltando para o setor industrial. As aulas teóricas e práticas são no período da noite, de segunda a sexta-feira, e a formação dura 2 anos.

Podem se inscrever pessoas que já concluíram o Ensino Médio ou que estejam cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio em 2026. O IFSP oferece educação 100% gratuita, sem cobrança de taxas e mensalidades.

Inscrições online

Os interessados devem acessar o site do IFSP Votuporanga e realizar o preenchimento do Formulário Eletrônico, que vale como inscrição: vtp.ifsp.edu.br

Durante o preenchimento, os candidatos devem anexar os documentos previstos no edital do Processo Seletivo Simplificado, disponível no site do IFSP.

Atendimento para dúvidas. Em caso de dúvidas, os interessados podem procurar a equipe do IFSP por e-mail ou por telefone/Whatsapp: [email protected] ou 17 3426 6997

Também há atendimento presencial pelas manhãs, das 8h às 11h30.

O IFSP Votuporanga está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº 3014, no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga.