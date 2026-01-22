Caminhão roubado na Rodovia Euclides da Cunha é recuperado em MG 

O veículo que transportava uma carga de carnes foi roubado entre Urânia/SP e Jales/SP; caminhão foi encontrado sem a carga em Iturama/MG.

A Polícia Militar de Iturama/MG atendeu a uma ocorrência de roubo de veículo de carga registrado no Estado de São Paulo, neste domingo (18.jan), envolvendo uma carreta que transportava carga de carnes.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o crime ocorreu na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), entre os municípios de Urânia/SP e Jales/SP, quando o veículo foi interceptado por indivíduos armados.

Após a ação criminosa, o motorista foi deixado nas proximidades do Posto Carlitos, em Iturama, onde acionou a polícia.

Com base nas informações repassadas, equipes da 3ª Companhia de Polícia Militar iniciaram diligências e conseguiram localizar o veículo trator e o semirreboque em uma estrada vicinal próxima à Rodovia MG-426, na zona rural do município. A carreta foi encontrada sem a carga e apresentava sinais de violação.

O veículo foi recuperado e restituído ao proprietário. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para as providências e continuidade das investigações.