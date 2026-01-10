Paciente morre horas após fazer colonoscopia em clínica particular e família suspeita de erro médico

A família, no entanto, negou histórico de infarto, bem como negou que Altamir tivesse problemas de saúde relacionados ao coração. Além disso, afirmou que o mecânico fazia exames recorrentes para verificação. Por isso, disse que aguarda os laudos necroscópicos. A ocorrência foi registrada como morte natural.

O que diz a clínica

“Os exames endoscópicos digestivos, quando indicados, são procedimentos rotineiros e amplamente realizados, seguindo protocolos técnicos e de segurança rigorosamente estabelecidos.

Durante esse tipo de procedimento, é comum a identificação de achados habituais, como gastrite ou pequenos pólipos colônicos, que, quando indicados, são tratados por técnicas padronizadas, como a polipectomia com pinça em lesões de pequeno porte. Em decorrência desse tipo de intervenção, pode ocorrer discreto sangramento local imediato, considerado um evento esperado, geralmente autolimitado e resolvido ainda durante o exame, após verificação por observação endoscópica direta.

Os procedimentos são realizados com monitorização contínua e acompanhamento de anestesiologista, com controle rigoroso dos sinais vitais durante todo o exame e no período de recuperação pós-anestésica. A liberação do paciente ocorre somente após recuperação completa, estabilidade clínica e na presença de acompanhante, conforme os protocolos assistenciais de segurança.

É importante destacar que a presença de pequena quantidade de sangue residual após procedimentos endoscópicos de baixo risco pode ocorrer e, de forma isolada, não caracteriza complicação clínica, especialmente na ausência de sangramento ativo ou instabilidade hemodinâmica.

Eventos clínicos agudos que ocorrem em domicílio, horas após a realização de exames endoscópicos, podem estar relacionados a condições clínicas pré-existentes ou intercorrências não diretamente associadas ao procedimento, sendo necessária investigação específica para determinação da causa.

Reiteramos que todos os exames são realizados dentro dos padrões técnicos, éticos e de segurança vigentes, por equipes especializadas, com o objetivo de garantir a máxima segurança ao paciente.

Manifestamos nossa solidariedade à família neste momento difícil e permanecemos à disposição dos mesmos para esclarecimentos adicionais.”