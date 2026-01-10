Paciente morre horas após fazer colonoscopia em clínica particular e família suspeita de erro médico

Altamir Aparecido Bracciali Vieira morreu em casa, na segunda-feira (5), em São José do Rio Preto/SP. Clínica Kaiser informou que exames são seguros e feitos dentro dos padrões de segurança.
Um mecânico de 64 anos morreu nesta segunda-feira (5.jan), horas após passar por um procedimento de colonoscopia em uma clínica particular em São José do Rio Preto/SP. A família suspeita de erro médico, uma vez que notou um sangramento e o homem morreu em casa.
Em nota, a Clínica Kaiser informou que os exames são realizados dentro dos padrões técnicos, éticos e de segurança vigentes, por equipes especializadas, com o objetivo de garantir a máxima segurança ao paciente, e manifestou solidariedade.
Segundo apurado, Altamir Aparecido Bracciali Vieira passou pelo exame de colonoscopia e endoscopia de rotina a pedido do médico. A família notou que o idoso estava com sangramento ao se levantar da maca ainda na clínica.
Após passarem os efeitos da anestesia, o paciente foi liberado. Ao voltar para casa, o idoso relatou aos familiares que estava com dores no esôfago e estômago. Em seguida, começou a passar mal. Ele tomou uma sopa e disse que beberia água com gás para melhorar.
Contudo, ainda conforme apurado pela reportagem, os sintomas persistiram e Altamir vomitou. Depois, o homem parou de responder e perdeu a consciência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou a morte.
Uma familiar, que preferiu não vai ser identificada, relatou que a família desconfia de erro médico devido ao volume de sangue. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) para exame necroscópico.
A reportagem também teve acesso à declaração de óbito de Altamir, no qual consta que a morte ocorreu em decorrência de um quadro cardíaco grave, com infarto e doença coronariana, agravado por hipertensão e diabetes. Veja abaixo.
A família, no entanto, negou histórico de infarto, bem como negou que Altamir tivesse problemas de saúde relacionados ao coração. Além disso, afirmou que o mecânico fazia exames recorrentes para verificação. Por isso, disse que aguarda os laudos necroscópicos. A ocorrência foi registrada como morte natural.
O que diz a clínica
“Os exames endoscópicos digestivos, quando indicados, são procedimentos rotineiros e amplamente realizados, seguindo protocolos técnicos e de segurança rigorosamente estabelecidos.
Durante esse tipo de procedimento, é comum a identificação de achados habituais, como gastrite ou pequenos pólipos colônicos, que, quando indicados, são tratados por técnicas padronizadas, como a polipectomia com pinça em lesões de pequeno porte. Em decorrência desse tipo de intervenção, pode ocorrer discreto sangramento local imediato, considerado um evento esperado, geralmente autolimitado e resolvido ainda durante o exame, após verificação por observação endoscópica direta.
Os procedimentos são realizados com monitorização contínua e acompanhamento de anestesiologista, com controle rigoroso dos sinais vitais durante todo o exame e no período de recuperação pós-anestésica. A liberação do paciente ocorre somente após recuperação completa, estabilidade clínica e na presença de acompanhante, conforme os protocolos assistenciais de segurança.
É importante destacar que a presença de pequena quantidade de sangue residual após procedimentos endoscópicos de baixo risco pode ocorrer e, de forma isolada, não caracteriza complicação clínica, especialmente na ausência de sangramento ativo ou instabilidade hemodinâmica.
Eventos clínicos agudos que ocorrem em domicílio, horas após a realização de exames endoscópicos, podem estar relacionados a condições clínicas pré-existentes ou intercorrências não diretamente associadas ao procedimento, sendo necessária investigação específica para determinação da causa.
Reiteramos que todos os exames são realizados dentro dos padrões técnicos, éticos e de segurança vigentes, por equipes especializadas, com o objetivo de garantir a máxima segurança ao paciente.
Manifestamos nossa solidariedade à família neste momento difícil e permanecemos à disposição dos mesmos para esclarecimentos adicionais.”
