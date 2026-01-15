IFSP oferece 480 vagas em cursos superiores pelo Sisu 2026 nos campi do noroeste paulista

Inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre 19 e 23 de janeiro; vagas do segundo semestre também serão preenchidas neste processo.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) participa da edição 2026 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) com a oferta de vagas em cursos superiores gratuitos. Na região do noroeste paulista, há 480 vagas nos campi Birigui, Catanduva e Votuporanga.

Em 2026, o IFSP é a sétima Instituição de Ensino Superior do Brasil com maior número de vagas ofertadas pelo Sisu, totalizando 6.430 vagas, distribuídas em 32 campi no estado de São Paulo. Desse total, 5.710 vagas são destinadas ao ingresso no primeiro semestre e 720 ao ingresso no segundo semestre de 2026.

Atenção às mudanças do Sisu

Desde 2024, o Sisu passou a funcionar em edição única anual. Isso significa que todas as vagas — inclusive as do segundo semestre — devem ser disputadas agora, durante o período de inscrições em janeiro.