IFSP oferece 480 vagas em cursos superiores pelo Sisu 2026 nos campi do noroeste paulista

Inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre 19 e 23 de janeiro; vagas do segundo semestre também serão preenchidas neste processo.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) participa da edição 2026 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) com a oferta de vagas em cursos superiores gratuitos. Na região do noroeste paulista, há 480 vagas nos campi Birigui, Catanduva e Votuporanga.
Em 2026, o IFSP é a sétima Instituição de Ensino Superior do Brasil com maior número de vagas ofertadas pelo Sisu, totalizando 6.430 vagas, distribuídas em 32 campi no estado de São Paulo. Desse total, 5.710 vagas são destinadas ao ingresso no primeiro semestre e 720 ao ingresso no segundo semestre de 2026.
Atenção às mudanças do Sisu
Desde 2024, o Sisu passou a funcionar em edição única anual. Isso significa que todas as vagas — inclusive as do segundo semestre — devem ser disputadas agora, durante o período de inscrições em janeiro.
Candidatas e candidatos que pretendem iniciar o curso apenas no segundo semestre também precisam se inscrever neste momento, sob pena de perder a oportunidade.
Cursos e as vagas disponíveis:
Birigui – Total de 200 vagas
- Bacharelado em Engenharia da Computação – Integral – 40 vagas
- Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação – Noturno – 40 vagas
- Licenciatura em Física – Noturno – 40 vagas
- Licenciatura em Matemática – Noturno – 40 vagas
- Tecnologia em Sistemas para a Internet – Noturno – 40 vagas
Catanduva – Total de 120 vagas
-
Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação – Integral – 40 vagas
-
Licenciatura em Química – Noturno – 40 vagas
-
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Noturno – 40 vagas
Votuporanga – Total de 160 vagas
- Bacharelado em Engenharia Civil – Integral – 40 vagas
- Bacharelado em Engenharia Elétrica – Integral – 40 vagas
- Bacharelado em Sistemas de Informação – Matutino – 40 vagas
- Licenciatura em Física – Noturno – 40 vagas
A relação completa de cursos e vagas por campus pode ser consultada no site do IFSP.
Quem pode participar
O Sisu 2026 aceitará as notas das três edições mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Podem participar candidatas e candidatos que tenham realizado o exame em 2023, 2024 ou 2025.
Inscrições
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas entre os dias 19 e 23 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo endereço eletrônico sisualuno.mec.gov.br.
O acesso ao sistema é feito com a conta gov.br. Durante a inscrição, é possível escolher até duas opções de curso e acompanhar diariamente a classificação parcial, com atualização das notas de corte.