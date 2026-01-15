Copa Votuporanga de Powerlifting será realizada nos dias 7 e 8 de fevereiro na Concha Acústica 

Esporte que testa os limites da força muscular máxima reunirá atletas e praticantes da modalidade de toda a região e também de diversas cidades do Estado de São Paulo.

A Concha Acústica será palco da Copa Votuporanga de Powerlifting, esporte que testa os limites da força muscular máxima. O evento será realizado nos dias 7 e 8 de fevereiro, a partir das 9h30.

A competição reunirá atletas e praticantes da modalidade de toda a região e também de diversas cidades do Estado de São Paulo. Serão disputadas as categorias Powerlifting, Singles Lifts, Soft EQ e F8, nas faixas etárias sub-júnior, júnior, open e master.

Haverá premiação para os primeiros colocados e troféus para as três melhores equipes.

O evento é realizado pela empresa Rei Lifter, com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio das secretarias de Esportes e Lazer e Cultura e Turismo, além da Rádio Clube 92 FM. As inscrições podem ser feitas pelo Whatsapp (17) 9-9655-6035.

Para o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, a realização do evento em Votuporanga reforça a diversidade esportiva do município: “Receber eventos como este é importante para mostrarmos que Votuporanga tem uma grande variedade de modalidades esportivas. O esporte precisa estar presente na rotina das pessoas, e é sempre uma grande satisfação acolher atletas que se destacam em todo o Brasil.”