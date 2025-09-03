Idoso morre atropelado por caminhão de lixo em Valentim Gentil 

Ariovaldo Pereira Flores, de 80 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Caso é investigado.

Um homem de 80 anos morreu na manhã desta terça-feira (2.set), após ser atropelado por um caminhão da coleta de lixo no bairro Jardim dos Ipês, em Valentim Gentil/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 9h, Ariovaldo Pereira Flores, morador do bairro Jardim Monte Belo, foi atingido pelo caminhão na esquina da unidade de saúde do bairro Jardim Ipês. Ele havia acabado de retirar o leite do programa Viva Leite e, ao atravessar a via, foi atingido e morto pelo caminhão pertencente a empresa terceirizada no momento em que o motorista fazia a conversão em um cruzamento da Avenida Alberto Livramento.

A suspeita inicial é de que o condutor não tenha visto a vítima em razão de um ponto cego.

A Prefeitura de Valentim Gentil divulgou uma nota oficial lamentando a morte do munícipe: “Recebemos, com profundo pesar, a notícia do trágico acidente ocorrido nesta manhã, envolvendo um veículo do serviço terceirizado de coleta de lixo, que infelizmente resultou na perda de um morador da nossa cidade. Neste momento de dor irreparável, manifestamos nossa mais sincera solidariedade à família enlutada, desejando que encontrem forças para enfrentar está difícil situação. Estamos prestando todo apoio necessário aos familiares e acompanhando de perto o caso. Informamos que as medidas cabíveis para o devido esclarecimento dos fatos já estão sendo tomadas, em conjunto com as autoridades competentes. Ressaltamos que, por se tratar de um caso em apuração, não podemos fornecer mais detalhes neste momento.”

O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades pelo acidente com resultado morte.