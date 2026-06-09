Idoso morre após ser atropelado na rodovia entre Indiaporã e Mira Estrela 

José Barbosa, de 79 anos, conhecido como “Zé Calado”, chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos após o acidente.

Um idoso de 79 anos morreu na noite da última quinta-feira (4.jun) após ser atropelado em um trecho da rodovia que liga os municípios de Indiaporã/SP e Mira Estrela/SP.

De acordo com o apurado, a vítima identificada como José Barbosa, popularmente conhecido como “Zé Calado”, caminhava próximo à chamada “Curva da Mata” quando foi atingido por um veículo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Ouroeste foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local. O idoso foi encaminhado ao hospital de Indiaporã, porém não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu após dar entrada na unidade.

A Polícia esteve no local para registrar a ocorrência, controlar o trânsito e iniciar os trabalhos de apuração das circunstâncias do acidente.

O caso será investigado pelas autoridades competentes.