Com Diniz de olho, zagueiro de 17 anos do Corinthians mantém rotina de jogos na base 

Iago Machado tem chamado atenção da comissão técnica do profissional pela qualidade técnica e pela noção de posicionamento.

Um dos principais nomes da base do Corinthians, Iago Machado deve receber oportunidades com Fernando Diniz no segundo semestre de 2026.

O zagueiro de 17 anos, que treina com o elenco profissional no CT Joaquim Grava desde o início da temporada, segue a rotina de treinos e jogos pelo sub-20 durante a pausa para a Copa do Mundo, mesmo com as férias da equipe principal.

Nesta sexta-feira, ele estará à disposição do técnico William Batista para a partida contra o Mirassol, às 15h, fora de casa, pelo Campeonato Paulista da categoria.

Iago Machado tem chamado atenção da comissão técnica de Diniz pela qualidade técnica e pela noção de posicionamento demonstradas no dia a dia do Corinthians.

Embora ainda não tenha estreado pelo time profissional, o zagueiro foi relacionado recentemente para partidas do Campeonato Brasileiro e da Conmebol Libertadores.

Atualmente, Diniz conta com Gustavo Henrique e Gabriel Paulista como titulares da defesa, além de André Ramalho e João Pedro Tchoca como opções para o setor.

Os reservas, porém, ainda não se firmaram e abrem espaço para que Iago ganhe oportunidades nos próximos meses.

Com multa rescisória fixada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 588 milhões na cotação atual), o garoto recebeu sondagens de clubes europeus no início do ano.

A diretoria do Corinthians assinou um aditivo contratual para reajustar o salário do defensor em outubro de 2025.

Iago Machado está no Corinthians desde os seis anos de idade, tendo realizado toda a formação na base do Parque São Jorge.

*Com informações do ge