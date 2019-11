Saúde confirma mais casos de sarampo em Valentim Gentil e Votuporanga

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira, 7, novos casos de sarampo. Houve novas confirmações em Valentim Gentil e Votuporanga e a região de Rio Preto chegou a 201 ocorrências positivas da doença. Fernandópolis, com 62, continua liderando o ranking, seguido por Rio Preto, com 61 casos.

Embora as confirmações continuem acontecendo, o ritmo diminuiu. Por se tratar de um vírus transmitido por vias respiratórias, semelhante à gripe, por fala, tosse ou espirro, a tendência é que o período de maior transmissão do sarampo seja o inverno, quando os ambientes permanecem mais fechados e as pessoas mais aglomeradas.

Assim como a gripe, no entanto, a transmissão ocorre o ano todo. A melhor maneira de se prevenir é por meio da vacina, que está disponível na rede pública. Crianças de 6 a 11 meses devem ser imunizadas com uma “dose zero” e o calendário deve seguir normalmente, com aplicações aos 12 e aos 15 meses de vida. Quem não tomou a vacina quando criança deve fazê-lo agora: são necessárias duas doses até os 29 anos; dos 30 aos 59 uma é suficiente.

Os sintomas do sarampo são febre alta, dor de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo, tosse, coriza, conjuntivite e manchas brancas em mucosas.