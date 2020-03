IBGE abre concursos para mais de 208 mil vagas para o Censo 2020

Vagas temporárias são para as funções de recenseador e agente censitário. Para 180.557 vagas, é exigido apenas o ensino fundamental completo.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu o aguardado concurso para 208.695 mil vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2020, com salários de até R$ 2.100. Os editais foram publicados nesta quinta-feira (5) no Diário Oficial da União.

São dois processos seletivos e há vagas distribuídas em todos os municípios do país. As inscrições começaram nesta quinta (5) e vão até 24 de março. Esses profissionais irão trabalhar na coleta de informações do Censo 2020, entrevistando os moradores de todos domicílios brasileiros.

O IBGE estima receber quase 2 milhões de inscrições e prevê que os selecionados sejam contratados a partir de 15 de junho.

“Esse é o maior processo seletivo do Brasil. Vamos ter provas realizadas em todos os municípios onde tem vagas”, afirmou o coordenador de Recursos Humanos do IBGE, Bruno Malheiros. “O nosso objetivo é no dia 31 de outubro ter concluído a coleta”.

Censo 2020 do IBGE terá menos perguntas do que o modelo original

Vagas para recenseador

O primeiro edital oferece 180.557 vagas para a função de recenseador. Os candidatos precisam ter apenas o ensino fundamental completo.

Para esta função, a remuneração será por produção, de acordo com o número de domicílios visitados e questionários respondidos. Os profissionais contratados temporariamente também terão direito a férias e 13º salários proporcionais. Veja aqui o edital.

A previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado mediante necessidades de conclusão das atividades do Censo e de disponibilidade orçamentária.

O recenseador não terá horário fixo de trabalho. A recomendação, porém, é que o concursado dedique ao menos 25 horas por semana, inclusive nos feriados e finais de semana.

Recenseadores contratados pelo IBGE para o Censo 2020 vão receber por produção

O IBGE disponibilizará em seu site um simulador onde os candidatos podem verificar a remuneração a ser obtida, com base nos valores pagos por setor censitário nas diferentes localidades do país.

O coordenador de RH do IBGE explicou que a remuneração do recenseador é variável e não há um piso nem um teto de quanto ele poderá receber. “Quanto mais entrevista ele realiza, quanto mais coleta ele faz, mais ele recebe”, explicou Malheiros.

Cada setor censitário terá também uma “taxa de remuneração” específica, que irá variar “de acordo com a dificuldade de acesso àquele setor e de locomoção dentro dele”, segundo o coordenador. Ele exemplificou que em determinadas áreas o recenseador precisará se locomover de barco para entrevistar um número pequeno de pessoas, o que implica numa taxa de remuneração maior que de uma área onde existe um condomínio de apartamentos, onde a locomoção é mais fácil e se tem acesso a um maior número de entrevistados.

Simulação de remuneração:

No município do Rio de Janeiro, trabalhando 25 horais semanais em área urbana, a remuneração seria em torno de R$ 428,98 por semana, ou R$ 1.715,92 por mês, segundo o simulador do IBGE. Na área rural, esses valores saltariam, respectivamente, para R$ 472,74 e R$ 1.890,96. Já se o recenseador dedicar 40 horas semanais ao trabalho, a remuneração mensal pode chegar a R$ 2.783,28 na área urbana e R$ 3.067,16 na área rural.

Vagas para agentes censitários

O segundo edital prevê o preenchimento de 5.462 vagas para a função de agente censitário municipal e 22.676 vagas para a função de agente censitário supervisor. Veja aqui o edital.

Para estas vagas, é exigido ensino médio completo.

Os melhores colocados em cada município ocuparão a vaga de agente censitário municipal, que será o responsável pela coordenação da coleta naquela cidade. Os demais agentes censitários supervisionam as equipes de recenseadores. As remunerações dessas duas funções são de R$ 2.100 e R$ 1.700, respectivamente.

A previsão de duração do contrato para agentes censitários é de até 5 meses, podendo também ser prorrogado.

Para as vagas de agentes, a duração do contrato será maior porque serão esses profissionais que irão treinar os recenseadores.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira (5), e vão até 24 de março, somente pela internet, no site da Cebraspe (https://www.cebraspe.org.br).

A taxa de inscrição para as funções de nível médio é de R$ 35,80 e para recenseador, de R$ 23,61.

Nas cidades maiores e em áreas remotas, as vagas são oferecidas por áreas de trabalho específicas e não por município. Essas áreas podem abranger bairros, favelas, localidades de difícil acesso, incluindo até aldeias indígenas e comunidades quilombolas.

“O ideal é que os recenseadores aprovados no processo seletivo sejam moradores das próprias localidades onde irão trabalhar, para economia de custos com deslocamentos e maior produtividade nas visitas domiciliares”, orienta o IBGE.

Segundo Malheiros, o candidato pode se inscrever para uma área localizada em município diferente de onde ela mora. “O importante é que, no ato da convocação, ela saiba que está sendo convocada para a área que escollheu na inscrição”, afirma.

O IBGE destaca ainda que pessoas que trabalharam recentemente como temporários, para o IBGE ou qualquer outro órgão público, também poderão ser recontratados, caso sejam aprovados nesses processos seletivos.

Provas

As provas serão realizadas em todos os municípios onde houver vagas. O edital com a relação de todos os locais de provas será divulgado no dia 8 de maio para agentes censitários (ACM e ACS) e em 18 de maio para recenseadores.

As provas para ACM ACS serão aplicadas em 17 de maio e as provas para recenseadores, em 24 de maio.

Para os candidatos a recenseador, a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 5 questões sobre Ética no Serviço Público e 25 questões de Conhecimentos Técnicos.

Para os candidatos a agentes censitários, serão 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 questões de Ética no Serviço Público, 15 questões de Noções de Administração / Situações Gerenciais e 20 questões de Conhecimentos Técnicos.

Concurso para Censo de 2010 teve mais de 1 milhão de inscritos

No Censo 2010, 191.972 vagas foram abertas para recenseador, atraindo mais de 1 milhão de inscritos. Outras 33.012 vagas foram abertas para agente censitário administrativo, agente censitário de informática, agente censitário municipal, agente censitário regional e agente censitário supervisor.

O coordenador do IBGE adiantou que estão previstos mais dois concursos específicos para o Censo 2020, “que serão divulgados no momento oportuno”. Um destes concursos é para apoio de atendimento telefônico e outro para os codificadores, que apoiam na codificação de resultados após a realização do censo.

Fonte IBGE