Vereadores se reúnem com diretores da CDHU e mutuários do Monte Verde

A reunião, ocorrida no plenário da Câmara Municipal de Votuporanga nesta terça-feira, contou com a presença de diretores regionais da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) e mutuários do conjunto habitacional Monte Verde.

O encontro foi provocada pelo vereador Hery Kattwinkel e contou com a presença do gerente regional do órgão habitacional do Estado de São Paulo, Osvaldo Carvalho e equipe técnica, além dos vereadores Osmair Ferrari, Marcelo Coienca, Wartão dos Santos, Léo Chandelly e Vilmar da Farmácia, além dos moradores do bairro Monte Verde.

De acordo com o vereador Hery, o bairro Monte Verde possui aproximadamente 400 residências e, em torno de 150 mutuários estão buscando a renegociação de dívidas das parcelas dos imóveis junto à Companhia de Habitação de São Paulo.

O gerente da CDHU fez uma ampla explanação sobre o órgão e que é necessário para que os mutuários possam discutir uma renegociação de suas dívidas e regularizar a situação pendente em relação às parcelas da casa própria.

Há dez dias, o vereador Hery se reuniu com cerca de 300 moradores do Monte Verde que buscam melhorias para o bairro e muitas famílias estão com a situação das parcelas em atraso, pois, segundo o vereador, houve um reajuste considerável nos valores, o que está dificultando o pagamento por parte dos mutuários.