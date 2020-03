Votuporanga é selecionada para sediar os programas Viagem Literária e Capacitações de Bibliotecas 

É a única cidade da região com representatividade no grupo de governança do setor de bibliotecas e leitura do Governo do Estado.

Votuporanga tem três boas notícias para comemorar no setor de Bibliotecas e Leitura. Está entre as 19 cidades selecionadas para sediar as capacitações presenciais do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo) em 2020, sendo a única representante da Região de São José do Rio Preto. Também única gestora da região Noroeste, a Secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Silvia Stipp, está entre os 22 profissionais selecionados para compor o grupo de trabalho que irá auxiliar e apoiar a construção e constituição de governança para o SisEB, fortalecendo e colocando a rede em prática nesse ano.

Além disso, o município figura entre os 75 selecionados para sediar o programa Viagem Literária 2020. Esta é a 6ª vez que a cidade recebe o programa da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, por meio da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura. As próximas etapas para a realização dos programas serão divulgadas em breve.

Para Silvia Stipp, o momento é de muita comemoração. “Estas ações prometem resultar em mais programação cultural para Votuporanga e região, além da oportunidade de oficinas que multiplicam a formação de educadores e de pessoas interessadas na leitura e literatura. É muito importante que mais e mais pessoas se engajem neste projeto de incentivo à leitura para que efetivamente espaços como as bibliotecas se tornem imprescindíveis na vida de uma comunidade”. Silvia reforçou que há uma série de prestações de serviços no espaço de uma biblioteca pública, muito além do empréstimo de livros, como o clube de leitura, oficinas de criatividade, de xadrez, de games e programação, de redes sociais e smartphones. “A Biblioteca de Votuporanga é o coração do Centro Cultural e merece ser usufruída por pessoas de todas as idades, como um centro de convivência”.

Viagem Literária

O Viagem Literária é um programa dedicado ao estímulo à leitura e à valorização das bibliotecas públicas. Foi lançado em 2008 e, a cada temporada, circula por dezenas de cidades da região metropolitana, do interior e do litoral do Estado de São Paulo, levando contadores de histórias e escritores para palestras e bate-papos. O programa visa incentivar a produção literária, promover diálogos e dinamizar a programação cultural das bibliotecas públicas municipais.

SisEB

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo integra as bibliotecas públicas municipais e comunitárias existentes no Estado. Hoje, a rede é composta por mais de 700 unidades.

Coordenado pela Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura (UDBL), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, o SisEB tem a SP Leituras, organização social de cultura, como parceira em sua operação. O SisEB direciona suas ações para que todas as bibliotecas públicas sejam bibliotecas vivas, isto é, espaços de leitura, pontos de encontro de pessoas e de cultura, para formar cidadãos e estimular a relação com a comunidade do entorno por meio da leitura e do acesso à informação.