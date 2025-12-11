Celebração ao Dia da Bíblia reúne fiéis na Concha Acústica

Evento promovido pelo Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga integra o Natal Luz e Esperança 2025, com participação especial da Família Cavalcanty, apoio institucional do Município e programação que inclui apresentação de mais de 300 adolescentes e da cantora mirim Éster Souza Ribeiro

@caroline_leidiane

A Concha Acústica de Votuporanga será palco, amanhã (12), a partir das 19h30, da celebração ao Dia da Bíblia, uma das datas mais tradicionais do calendário cristão.

Integrando a programação do Natal Luz e Esperança 2025, o encontro reunirá fiéis, famílias e lideranças religiosas em um momento dedicado à música, fé e convivência comunitária.

A realização é do Copaev (Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga), com apoio da Assembleia de Deus – Ministério Belém, da Câmara Municipal e da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Reconhecida pelos cristãos como o Livro Sagrado, a Bíblia exerce significativa influência na formação ética, cultural e religiosa de diversas sociedades ao longo dos séculos. No Brasil, a data foi oficializada pela Lei nº 10.335, de 19 de dezembro de 2001, sendo celebrada nacionalmente no segundo domingo de dezembro.

Em Votuporanga, porém, a comemoração ocorrerá de forma excepcional amanhã (12), em razão dos cultos previamente agendados nos templos do município.

Para o pastor Ademar Siqueira de Oliveira, empresário e presidente do Copaev há três anos, a celebração reafirma a importância da data e sua dimensão espiritual. Ele lembra que o Dia da Bíblia tem origem na Grã-Bretanha, em 1549, e foi trazido ao Brasil por missionários ingleses em 1850.

“No Brasil, a data é oficial e instituída por lei. Sempre é muito importante destacar e lembrar as comemorações do cristianismo. A Bíblia, para os cristãos, é a constituição: é a base de tudo — vida, fé, perdão, salvação, morte e vida após a morte”, explica.

A programação deste ano terá a participação da Família Cavalcanty, do Rio de Janeiro, convidada especialmente para o momento de louvor.

“É uma família que carrega unção de avivamento, e isso nos motivou a trazê-los neste ano”, alega o pastor Ademar.

O culto também reunirá a cantora mirim Éster Souza Ribeiro, que se tornou fenômeno nas redes sociais e acumula quase um milhão de seguidores, além da apresentação de um grupo de mais de trezentos adolescentes da Assembleia de Deus.

Embora o Votugospel seja reconhecido como o maior evento cristão realizado na Concha Acústica — promovido anualmente em agosto, no Dia do Evangélico —, o Culto do Dia da Bíblia chega à sua terceira edição com crescimento expressivo.

“O evento vem se fortalecendo de forma extraordinária. Louvo a Deus por isso”, afirma o presidente do Copaev, ao destacar que a ação é idealizada e realizada pelo conselho.

O encontro também incluirá ministração da Palavra do Evangelho conduzida pela Família Cavalcanty, ampliando o caráter religioso da noite. Para o pastor Ademar, o impacto comunitário da celebração se dá principalmente pela união entre igrejas e denominações.

“É um momento em que todas as igrejas se reúnem, sem a necessidade de mencionar de qual templo somos ou a qual denominação pertencemos”, enfatiza o pastor.

A expectativa dos organizadores é reunir novamente milhares de pessoas na Concha Acústica, mantendo viva uma tradição que se fortalece ano após ano e que integra, com renovado propósito de fé, as festividades de fim de ano do município.

SERVIÇO

Culto do Dia da Bíblia

Dia: amanhã (12), a partir das 19h30

Local: Concha Acústica

Entrada gratuita