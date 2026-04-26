Homens são flagrados enquanto faziam descarte irregular em área pública 

Uma equipe da Secretaria de Serviços Gerais flagrou o descarte irregular de resíduos em uma área pública próxima à Fazendinha em São José do Rio Preto/SP, na manhã deste sábado (25).

Dois homens foram flagrados na manhã deste sábado (25.abr) enquanto faziam o descarte irregular de resíduos em uma área pública próxima à Fazendinha em São José do Rio Preto/SP.

A imagem foi captada por uma equipe da Secretaria de Serviços Gerais. Conforme a pasta, o local é destinado ao armazenamento de resíduos verdes recolhidos nos pontos de apoio da cidade.

No vídeo, é possível ver que quem faz o descarte é o motorista de caminhão e seu ajudante. Segundo o poder público, a dupla despejou uma substância espessa e de forte odor, semelhante a dejetos orgânicos de esgoto e cozinha. Entretanto, até a última atualização desta reportagem, a origem exata do material não havia sido descoberta.

Abordagem aos suspeitos

Ao serem abordados pelos funcionários da equipe de serviços gerais, os dois suspeitos se recusaram a apresentar documentação e a informar a procedência do material que descartaram. Com isso, a Guarda Civil Municipal foi acionada. Todavia, quando os agentes chegaram ao local, os homens já tinham fugido.

A placa do caminhão foi anotada, e as informações da ocorrência foram encaminhadas ao setor de fiscalização do município, que adotará as medidas punitivas, incluindo autuação aos responsáveis.

O descarte irregular de lixo pode ocasionar uma multa de até R$ 8 mil, podendo variar conforme a gravidade e em casos de reincidência. Também são previstas penalidades administrativas, além da possibilidade de configurar crime ambiental, principalmente quando há risco de contaminação do solo e do meio ambiente.

Descarte correto

A Prefeitura de São José do Rio Preto orienta a população a utilizar um dos 14 pontos de apoio da cidade, que são preparados para receber o descarte regular de resíduos, contribuindo para a preservação dos espaços públicos.

*Com informações do g1