Homem morre ao ter carro atingido por caminhão que fazia ultrapassagem na rodovia SP-463 

Acidente aconteceu por volta de 6h15, na Rodovia Elyezer Montenegro Magalhães (SP-463), em Santo Antônio do Aracanguá/SP. Caminhoneiro tentou ultrapassar carreta bitrem e colidiu com carro dirigido pela vítima.

Um homem de 74 anos morreu após um acidente envolvendo um carro e um caminhão na manhã desta sexta-feira (24.abr), na Rodovia Elyezer Montenegro Magalhães (SP-463), em Santo Antônio do Aracanguá/SP. A vítima morava em Santa Fé do Sul/SP.

De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 6h15, no km 81,6 da rodovia. A vítima, identificada como Devanil Cristino, dirigia um veículo GM/Meriva quando foi atingida frontalmente por um caminhão. Ele morreu no local.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de uma caminhão-frigorífico seguia no sentido Auriflama–Araçatuba quando tentou ultrapassar uma carreta bitrem que trafegava à frente.

Ao invadir a pista contrária durante a manobra, o veículo acabou colidindo de frente com o automóvel conduzido pela vítima.

A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no local do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar, e será investigado pela Polícia Civil.