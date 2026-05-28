Ônibus atinge traseira de carro na Rodovia Péricles Bellini 

O acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (27), próximo ao trevo de Vila Alves; não houve o registro de feridos.

Uma colisão traseira foi registrada na tarde desta quarta-feira (27.mai), na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), próximo ao trevo de Vila Alves, em Cardoso/SP.

De acordo com o apurado, no local está sendo realizada a sinalização para redução de velocidade e parada momentânea dos veículos devido às obras de manutenção operando no sistema de “Pare e Siga”, onde um lado da rodovia é interrompido para o tráfego acontecer pelo outro lado da pista.

No entanto, um veículo de pequeno de passeio, ocupado por um casal morador de Cardoso, estava parado no trecho sinalizado quando acabou sendo atingido na traseira por um ônibus. O motorista do ônibus, também morador de Cardoso, contou que não conseguiu evitar a colisão.

Ainda segundo o apurado, apesar da violência do impacto e dos danos materiais nos veículos, ninguém ficou ferido.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da Polícia Rodoviária foram acionadas para o atendimento da ocorrência e controle do tráfego de veículos.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Alerta: trecho em obras

A Rodovia Péricles Bellini, no trecho entre Cardoso e Votuporanga, atualmente passa por manutenção e o período de obras exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelo local.