Seleção faz primeiro treino com apenas dez jogadores na Coreia do Sul 

Quinteto da Premier League se apresenta em Seul. Ancelotti só terá elenco completo na atividade de quarta-feira.

Uns no gramado, outros no avião, e a Seleção trabalha como pode no primeiro dia de Data Fifa em Seul. Com apenas dez jogadores à disposição, Carlo Ancelotti comandou o treinamento visando a partida com a Coreia do Sul, enquanto outros cinco vindos de Londres se apresentaram no hotel.

Lucas Paquetá, Estêvão, Gabriel Magalhães, Martinelli, Richarlison e Hugo Souza chegaram no fim da tarde à capital coreana totalizando 16 jogadores à disposição – Vitinho se apresenta ainda nesta segunda-feira. O elenco ficará completo somente para a atividade de quarta-feira.

Do jeito que deu, Ancelotti levou os 10 jogadores que tinha à disposição para o estádio Goyang e comandou trabalho leve com a bola. O objetivo foi manter o grupo em atividade e minimizar os impactos do fuso-horário.

Bento, que se apresentou no domingo, Vini Júnior, Éder Militão, Rodrygo, Carlos Augusto, Luiz Henrique, Douglas Santos, Matheus Cunha, Casemiro e Fabrício Bruno são os jogadores que foram ao campo.

Para a terça-feira, são esperados em Seul João Gomes, André, Bruno Guimarães, Joelinton, John, Igor Jesus, Beraldo, Caio Henrique e Paulo Henrique em grupos divididos pela manhã e no fim da tarde. Com isso, Ancelotti terá que improvisar mais uma vez para comandar a atividade no campo anexo do Estádio Goyang.

O Brasil encara a Coreia do Sul na próxima sexta-feira, às 8h (de Brasília), no Seoul World Cup Stadium, e permanece na capital coreana até o próximo domingo, quando embarca para Tóquio. A Seleção joga com o Japão, terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.

*Com informações do ge