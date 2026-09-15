Motorista que atropelou três jovens em faixa vira réu por tentativa de homicídio em Rio Preto

(Avenida Alberto Andaló)

Acusado teria dirigido após consumir bebida alcoólica e sem possuir CNH; uma das vítimas sofreu traumatismo craniano e permaneceu três dias na UTI

A Justiça de São José do Rio Preto aceitou denúncia do Ministério Público de São Paulo contra um motorista acusado de atropelar três jovens que atravessavam a Avenida Doutor Alberto Andaló pela faixa de pedestres. Com a decisão, ele passou à condição de réu por três tentativas de homicídio com dolo eventual, além de embriaguez ao volante e direção sem habilitação.

O atropelamento aconteceu na noite de 10 de julho, por volta das 22h25. Segundo a denúncia do Ministério Público, o acusado havia consumido cerveja durante várias horas e, mesmo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), assumiu a direção de um veículo.

De acordo com a acusação, ao se aproximar da faixa de pedestres, o motorista teria acelerado para tentar passar pelo sinal amarelo e, durante a manobra, atingiu os três jovens.