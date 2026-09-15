Prefeitura disponibiliza Portal de Serviços da Secretaria de Trânsito 

Plataforma reúne consultas, requerimentos e outros serviços on-line, facilitando o acesso da população a informações e procedimentos relacionados ao trânsito municipal.

A Prefeitura de Votuporanga disponibiliza à população, dentro de seu site na seção “Acesso Rápido”, um portal com serviços da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, uma ferramenta on-line que reúne, em um único ambiente, informações, consultas e procedimentos relacionados ao trânsito municipal. A plataforma pode ser acessada pelo endereço https://votuporanga.consultacidadao.com.br:8043/

Entre os serviços disponíveis está a consulta de multas municipais, que pode ser realizada mediante o número do Renavam e a placa do veículo. O sistema também permite a consulta de pontuação relacionada às autuações municipais, mediante o número da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O portal oferece ainda a opção de impressão de segunda via de documentos, como Auto de Infração, Notificação de Autuação, Boleto (Notificação de Penalidade) e dados da multa em formato de extrato. Também é possível realizar a indicação de condutor, procedimento utilizado quando o proprietário do veículo não era o responsável pela condução no momento da infração.

Outro serviço disponibilizado é o encaminhamento de recursos de multas, com opções de protocolo para Defesa de Autuação, recursos em Primeira e Segunda Instâncias e solicitação de aplicação de penalidade de advertência por escrito, conforme as situações previstas na legislação.

Na área de Dúvidas Frequentes, o cidadão encontra informações sobre as infrações de trânsito, classificadas em leves, médias, graves e gravíssimas, com seus respectivos valores e pontuação na CNH. O portal também apresenta orientações sobre o desconto de 20% no valor da multa para pagamento até a data de vencimento.

A disponibilização dos serviços pela internet amplia os canais de atendimento da Prefeitura e oferece mais praticidade ao cidadão, que pode consultar informações e realizar diferentes procedimentos relacionados ao trânsito sem a necessidade de deslocamento até a sede da Secretaria.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, entre em contato com a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, localizada na Rua Santa Catarina, nº 3.747, no bairro Patrimônio Velho. O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, e o telefone é o (17) 3422-3042.