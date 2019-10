Homem mata mulher a facadas em Votuporanga

A Justiça mantinha uma medida protetiva de Maria Luzia contra Maritaca

Um bárbaro assassinato chocou a população de Votuporanga na noite deste domingo (13). Um homem conhecido como Maritaca, morador em Parisi, matou com pelo menos 7 facadas uma mulher de 56 anos de idade.

O crime aconteceu por volta das 21h50 deste domingo (13), no estacionamento de um pesqueiro localizado na vicinal Herbert Vinícius Mechi, que liga Votuporanga a Álvares Florence.

De acordo com informações a mulher identificada como Maria Luiza Garcia teve um relacionamento amoroso com , Arlindo Andrade, conhecido com Maritaca, ela já havia rompido o relacionamento mas ele tentava reatar o caso. A mulher inclusive tinha uma medida protetiva contra o suspeito.

Na noite deste domingo (13) ela estava indo embora do pesqueiro quando ao lado de seu veículo ela atacada pelo homem, que desferiu 7 golpes de faca contra a vítima.

Após cometer o crime, o homem que é morador de Parisi fugiu do local pilotando uma Caminhonete Strada de cor prata, entretanto foi rendido e preso horas depois em propriedade agrícola que fica entre o bairro da Taboleta e o Distrito de Vila Alves, que pertence ao munícipio de Cardoso.

Em entrevista na chegada ao 1º Distrito Policial de Votuporanga, Maritaca disse que matou Maria Luzia por paixão.