Trabalhador morre soterrado em Votuporanga

Acidente aconteceu na avenida sete, no bairro distrito industrial I, Zona Norte da cidade; vítima morreu no local. Moacir Pereira da Silva, de 44 anos, residia em Rio Preto.

Na tarde de ontem (4), um homem identificado como Moacir Pereira da Silva, de 44 anos, morador de São José do Rio Preto, morreu após ser soterrado nas obras de um muro de arrimo na Avenida Sete, no bairro Distrito Industrial I, na zona norte de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, a vítima trabalhava na construção, quando por motivos a serem esclarecidos, o barranco cedeu soterrando o trabalhador.

O Resgate do Corpo de Bombeiros e a USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram pelo local, mas à vítima não resistiu e faleceu ainda no local.

A Polícia Militar esteve no local preservando o cenário que foi periciado pela Polícia Científica que deve emitir laudo apontando as possíveis causas do acidente.

O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) onde passará por exames necroscópicos e será liberado ainda hoje para a família.

A Defesa Civil de Votuporanga esteve no local e interditou a obra devido à riscos de futuros desmoronamentos.