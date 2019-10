Bombeiros realizarão exercício de simulado de acidente de trânsito

O Setor de Assuntos Civis do 13º Grupamento de Bombeiros, leva ao conhecimento da população de Votuporanga, que no dia 16 de outubro de 2019, às 16, haverá um Exercício Simulado de Acidente de Trânsito com múltiplas vítimas na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, Votuporanga, próximo à Av. João Gonçalves Leite

Na ocasião será realizado um simulado em que um ônibus com passageiros colide frontalmente com um automóvel, que circulava em sentido oposto na via pública, resultando um total de 40 (quarenta) vítimas em todo o simulado, com princípio de incêndio, onde será utilizado o método START (Triagem Simples e Tratamento Rápido) para a triagem no atendimento das vítimas, bem como desencarceramento de vítimas presas no automóvel.

O evento será realizado pelo Corpo de Bombeiros em conjunto com o SAMU, e terá a participação de diversos órgãos, tais como UNIFEV, Polícia Militar, Secretaria Municipal de Trânsito, Prefeitura, órgãos de imprensa, dentre outros.

A iniciativa busca alertar sobre a temática dos acidentes de trânsito e aumentar a percepção de risco pelas comunidades, suas formas de prevenção, mitigação e resposta, assim como criar uma sociedade mais consciente, por meio do fortalecimento da cultura de prevenção, de modo a integrar as esferas estadual, regional e municipal, para a correta integração dos órgãos e treinamento para o caso de um eventual incidente de maior proporção.

É importante ressaltar que esses treinamentos são fundamentais para manter a qualidade no serviço, refletindo diretamente um benefício à população.