Produtor rural de Parisi morre em trágico acidente

Um morador de Parisi, identificado como Geraldo José Estruzani, de 50 anos de idade, morreu em um trágico acidente de trânsito ocorrido por volta das 21h30 deste sábado (12), na Vicinal Ângelo Commar, que liga Parisi a Votuporanga.

De acordo com informações colhidas no local do acidente, o produtor rural conhecido como “Negão” estava pilotando uma caminhonete Hilux de cor preta e seguia sentido Votuporanga a Parisi quando, por motivos a serem apurados pela polícia, próximo a uma curva onde existe um pesqueiro próximo a cidade, a vítima perdeu o controle da direção da caminhonete, capotou diversas vezes e parou no acostamento da vicinal.

A equipe médica do SAMU foi acionada e constatou o óbito da vítima no local.

A vítima era produtor de frutas e legumes, e era bastante conhecida na cidade de Parisi. José foi sepultado neste domingo. Ele deixa esposa e filhos.