CAV vence o Osasco Sporting e encaminha classificação 

A Pantera Alvinegra engata a terceira vitória seguida, abrindo vantagem dentro do G-8 do Paulistão A2. O Votuporanguense volta a campo nesta quarta-feira (25), às 20h, contra a Ferroviária, no Estádio Municipal Dr. Ademar Pereira de Barros (Fonte Luminosa) – Araraquara/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense venceu o Osasco Sporting por 2 a 1, na manhã deste domingo (22.fev), pela 12ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, no Estádio José Liberati, em Osasco. Pedro Vitor e Marcos Nunes fizeram os gols do CAV, enquanto Gabriel Travassos marcou de pênalti para o time da casa.

A partida terminou com polêmica, com um gol do Osasco Sporting anulado por impedimento, aos 53 minutos do segundo tempo, gerando bastante revolta da equipe mandante.

Com o resultado, a Pantera Alvinegra ganha a terceira seguida, todas sob o comando do técnico Marcus Viola. Com isso, se mantém na 5ª posição, chega aos 21 pontos e abre sete para o Santo André, 9º colocado e primeiro fora do G-8. Já o time da grande São Paulo, por sua vez, fica em 7º lugar com 16 pontos.

Com a bola rolando…

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades de ambos os lados. A primeira chance de impacto terminou em bola na rede. Aos 36 minutos, em uma cobrança de falta de Fernandinho, o goleiro Andrey, do Osasco Sporting, saiu muito mal e deixou o gol livre. O zagueiro Pedro Vitor aproveitou e abriu o placar para o Votuporanguense.

A vantagem durou pouco. 11 minutos depois, aos 47, já nos acréscimos, os donos da casa tiveram um pênalti a seu favor. Amorim derrubou Bryam na área, e o árbitro Guilherme Nunes de Santana marcou a infração. O zagueiro Gabriel Travassos cobrou, deslocou o goleiro Gabriel Félix e deixou tudo igual.

Na volta do segundo tempo, logo aos quatro minutos, o CAV retomou a dianteira no marcador. Fernandinho deu a assistência para Marcos Nunes, que havia acabado de entrar. O camisa 23 chutou no alto e sem chances de defesa para fazer 2 a 1.

O Osasco Sporting chegou a balançar as redes para empatar o jogo, mas o assistente marcou impedimento em um lance bastante polêmico. Aos 53 minutos, com os dois goleiros na área, Rubens subiu sozinho e cabeceou para as redes de Gabriel Félix.

O bandeirinha, porém, marcou impedimento do camisa 18. Os jogadores do time da casa cercaram o auxiliar, que manteve a decisão, decretando a vitória da Pantera Alvinegra.

Na súmula, a confusão com a arbitragem rendeu duas baixas no Osasco Sporting, as expulsões do defensor Garis Ortiz e do treinador de goleiros Marcelo Muniz Matos.

Próximo compromisso

O Votuporanguense volta a campo nesta quarta-feira (25), às 20h, contra a Ferroviária, no Estádio Municipal Dr. Ademar Pereira de Barros (Fonte Luminosa), em Araraquara/SP. O duelo será válido pela 13ª rodada do Paulistão Série A2 de 2026.