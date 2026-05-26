Força Tática apreende quase 50 kg de drogas e munições em Cosmorama 

Dois homens, que já possuem antecedentes criminais, foram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Uma operação da Força Tática da Polícia Militar terminou com a apreensão de quase 50 quilos de drogas, munições e materiais ligados ao tráfico no fim da tarde desta segunda-feira (25.mai), em Cosmorama/SP. Dois homens foram presos em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento preventivo quando suspeitaram da atitude dos ocupantes de um veículo. Durante a abordagem, os policiais encontraram celulares, dinheiro e uma porção de maconha.

Ainda conforme a corporação, um dos suspeitos confessou envolvimento com o tráfico e indicou um imóvel utilizado para armazenar e preparar entorpecentes. No local, foram apreendidos: 48,4 kg de maconha em 50 tijolos; 272 gramas de crack; 34 gramas de maconha tipo “flor”; 7,8 kg de tetracaína, usada na mistura de cocaína; prensa hidráulica e balança de precisão; anotações do tráfico; anabolizantes e 61 munições calibre 12.

A Polícia Científica foi acionada para realizar serviço de perícia técnica no imóvel para coleta de provas. Os dois suspeitos, que possuem antecedentes criminais, foram encaminhados à Delegacia de Polícia. A autoridade policial confirmou a prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.