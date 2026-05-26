Polícia apreende carros de luxo de influenciadora suspeita de lavagem; esquema movimentou R$ 100 milhões 

Polícia Civil apreendeu veículos de luxo, dinheiro em espécie e documentos durante operação em São José do Rio Preto e Olímpia, na manhã desta segunda-feira (25).

A Polícia Civil apreendeu veículos de luxo e notas de real e de dólar durante uma investigação contra uma influenciadora digital de São José do Rio Preto/SP, suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado.

A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (25.mai) e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em condomínios de alto padrão de São José do Rio Preto e Olímpia/SP. Durante a operação, os policiais apreenderam cinco veículos de luxo, além de dinheiro em espécie, documentos e aparelhos eletrônicos.

Segundo a polícia, a investigação também mira pessoas ligadas ao núcleo familiar, financeiro e empresarial da influenciadora. Um contador apontado como responsável por parte da estrutura patrimonial investigada também foi alvo de buscas.

De acordo com a investigação, o grupo movimentou quase R$ 100 milhões por meio de contas pessoais, empresas, familiares e gateways de pagamento, em operações financeiras consideradas suspeitas pela polícia.

A investigação aponta indícios de movimentações sucessivas para ocultar a origem e o destino do dinheiro. Por determinação da Justiça, cerca de R$ 86 milhões em contas vinculadas aos investigados foram bloqueados.

Segundo a Polícia Civil, os principais alvos da operação não foram encontrados em São José do Rio Preto durante o cumprimento dos mandados. O objetivo da operação é reunir provas que ajudem a identificar a origem dos valores movimentados, os beneficiários finais e possíveis patrimônios ocultados pelo grupo.

*Com informações do g1