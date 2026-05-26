Polícia apreende carreta com 24 toneladas de maconha em Paulo de Faria 

Policiais viram um caminhão em alta velocidade e fizeram a abordagem. O motorista entrou em uma estrada de terra, abandonou o veículo e conseguiu fugir por um canavial, sendo preso posteriormente em Orindiúva/SP. O entorpecente foi avaliado em R$ 38 milhões.

Policiais apreenderam uma carreta com 24 toneladas de maconha na noite da última sexta-feira (22.mai), na Rodovia Armando de Sales Oliveira (SP-322), no trecho entre Jales/SP e Paulo de Faria/SP. O entorpecente foi avaliado em R$ 38 milhões.

De acordo com o apurado, policiais que estavam em uma viatura que fazia deslocamento para a cidade de Paulo de Faria, realizando escolta de dois presos, visualizaram um caminhão transitando em alta velocidade pela rodovia. As equipes tentaram fazer a abordagem, porém, o motorista desobedeceu à ordem de parada, iniciando fuga.

Em seguida, já nas proximidades do presídio de Paulo de Faria, o caminhão acessou uma estrada de terra em meio a um canavial, sendo possível realizar a abordagem. Um indivíduo fugiu para o canavial não sendo possível fazer a prisão. Durante a vistoria, os PMs localizaram as 24 toneladas de maconha.

Um outro caminhão que seguia à frente e atuava como ‘batedor’ também foi interceptado e o motorista preso. De acordo com o comando da PM, o ‘batedor’ disse que receberia R$ 6 mil pelo ‘serviço’.

De acordo com os policiais, o motorista do caminhão foi localizado já no município de Orindiúva/SP. O carregamento saiu de Ponta Porã/MS e tinha como destino a cidade de Uberlândia/MG. A polícia considera essa a maior apreensão de drogas este ano na região.

A droga e a carreta foram apreendidas e levadas para a sede da Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP.