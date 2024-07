Mulher morre após cair de pontilhão em Votuporanga 

A vítima foi identificada como a cuidadora Ligia Aparecida Cardozo de Moraes, de 36 anos. Caso é investigado.

A Polícia Civil de Votuporanga/SP vai investigar as circunstâncias que resultaram na morte de uma cuidadora, de 36 anos, no Pontilhão do Canecão, que interliga as avenidas Francisco Vilar Horta com a Nasser Marão e passa sobre a Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), na noite desta quarta-feira (10.jul).

De acordo com o apurado, testemunhas relataram ter visto Ligia Aparecida Cardozo de Moraes caminhando pelo pontilhão quando, por motivos ainda desconhecidos, caiu de uma altura considerável. Em seguida, equipes de resgate foram acionadas, no entanto, não puderam intervir, pois o óbito foi constatado.

O caso foi registrado e será investigado.

Ligia Cardozo, natural de São José do Rio Preto/SP, residia no bairro Portal do Sol, em Votuporanga. Ela deixa o esposo e dois filhos: Miguel e Mariah; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu sepultamento ocorreu às 17h30, nesta quinta-feira (11), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.