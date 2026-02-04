Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo em Simonsen 

A apreensão do revólver calibre 32, além de 15 munições intactas e três cápsulas já deflagradas, ocorreu após denúncia anônima. Suspeito já possui histórico criminal por situações semelhantes.

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta segunda-feira (2.fev), no distrito de Simonsen, em Votuporanga/SP, um homem por posse irregular de arma de fogo.

De acordo com o apurado, por volta das 9h, policiais militares receberam uma denúncia anônima indicando que um morador da Rua José Perineli estaria guardando uma arma de fogo em sua residência.

Em seguida, já pelo local, os PMs foram recebidos pelo suspeito e seu irmão, que autorizaram a entrada no imóvel, sendo que nada de ilícito foi encontrado com eles. No entanto, em busca pelo quarto do suspeito foi localizado um revólver calibre 32, além de 15 munições intactas e três cápsulas já deflagradas.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo, que já possui histórico criminal por situações semelhantes, foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

Ainda segundo apurado, além do armamento e as munições, o celular do suspeito foi apreendido e encaminhado para perícia da Polícia Científica.