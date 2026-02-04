Deputado Carlão Pignatari participa da Sessão Inaugural da Alesp

Cerimônia que abre os trabalhos legislativos de 2026 destacou avanços do Estado, investimentos recordes e metas para consolidar políticas públicas nos próximos meses.

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) participou, na manhã desta terça-feira (2.fev), da Sessão Inaugural que marcou oficialmente o início dos trabalhos legislativos de 2026 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A solenidade, tradicional no calendário político paulista, foi conduzida pelo presidente da Casa, André do Prado (PL), e abriu o último ano da 20ª Legislatura.

Como ocorre todos os anos, a abertura contou com a leitura da mensagem oficial do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aos parlamentares, apresentando um balanço das ações do Governo do Estado e as principais metas para 2026. O texto foi lido pelo secretário-chefe da Casa Civil, Roberto Ribeiro Carneiro, recentemente nomeado para o cargo.

Na mensagem, o governador ressaltou que, desde 2023, a atuação conjunta entre Executivo e Legislativo tem possibilitado a implementação de políticas públicas estruturantes. Entre os principais projetos aprovados, foram citados a reforma administrativa do Estado, a autorização para a desestatização da Sabesp, a emenda constitucional que ampliou os recursos da Saúde, a criação do programa SuperAção SP, além de autorizações de financiamentos para obras estratégicas de mobilidade urbana, como a extensão da Linha 5-Lilás do metrô, e a isenção de IPVA para motocicletas de até 180 cilindradas.

Durante a solenidade, Carlão Pignatari desejou êxito ao governador e a toda a equipe de governo e destacou o papel fundamental da Alesp no avanço das políticas públicas. Segundo ele, a maior Casa Legislativa da América Latina segue comprometida com tudo aquilo que impacta positivamente a vida da população: “Cada política pública bem-sucedida passa pela Assembleia Legislativa. Esta Casa sempre foi parceira nos projetos que ajudam a melhorar o dia a dia dos paulistas”, afirmou.

A mensagem governamental também apresentou números expressivos na área econômica. Desde 2023, o Estado de São Paulo atraiu R$ 910 bilhões em investimentos privados, com média superior a R$ 850 milhões por dia. Somente em 2025, foram abertas 405 mil novas empresas, o maior volume da série histórica desde 1998, consolidando São Paulo como principal polo econômico do país.

Na Segurança Pública, o governador destacou o investimento de R$ 1,5 bilhão no combate ao crime, com ampliação do efetivo policial. Mais de 14,8 mil novos policiais foram contratados, outros 3,3 mil estão em formação e cerca de 8 mil vagas estão previstas em concursos públicos, além da integração de sistemas de monitoramento por meio do programa Muralha Paulista.

O Executivo reforçou ainda que 2026 será o ano de concluir obras, consolidar programas e ampliar entregas, transformando os resultados alcançados em um legado permanente para a população paulista.

Presente à Sessão Inaugural, Carlão também deu as boas-vindas ao novo secretário-chefe da Casa Civil e destacou que este será um ano decisivo para o Estado: “São Paulo precisa estar cada vez mais presente na vida das pessoas. Muitas obras e políticas iniciadas nos últimos anos começam agora a gerar impactos reais na população”, pontuou.

A primeira Sessão Ordinária da Alesp ocorreu nesta terça-feira (3), às 14h, dando início efetivo às votações e debates legislativos de 2026. Para o deputado Carlão, o ano será marcado por grandes decisões, avanços estruturais e pela consolidação de conquistas que já começam a transformar a realidade dos paulistas.