Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo na Rodovia Péricles Bellini 

Indivíduo foi preso durante abordagem da Polícia Militar na altura do km 140, no sentido Cardoso/SP à Votuporanga/SP.

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante patrulhamento preventivo realizado pela Polícia Militar na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Votuporanga/SP, no último sábado (24.jan).

De acordo com o apurado, policiais militares avistaram, pela altura do km 145 da rodovia, um veículo Ford/Fiesta, que trafegava no contrafluxo e levantou suspeita por aparentar estar excessivamente carregado, além de estar vindo de uma área de interesse ambiental.

Em seguida, a equipe realizou a abordagem do veículo pelo km 140, no sentido sul (Cardoso/Votuporanga). Em busca pessoal no condutor, identificado como V.E.B., não foi localizado nada de ilícito.

Já na busca veicular, os PMs encontraram no interior de uma bolsa preta, sob o banco traseiro, um revólver calibre .32, carregado com seis munições intactas. A arma, de cor preta, encontrava-se sem marca e numeração aparentes, uma vez que estava pintada com tinta preta espessa, dificultando a identificação, que só será confirmada por meio de exame pericial. Ainda no interior da bolsa, foram localizadas mais cinco munições intactas.

Questionado, o condutor assumiu ser o proprietário da arma.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.