Rogério Corrêa deixa o comando do Grêmio Prudente 

Treinador não resistiu à sequência negativa e deixou o clube na quinta rodada do Paulistão A2, após a derrota para o Juventus-SP.

O Grêmio Prudente demitiu o técnico Rogério Corrêa após a derrota em casa para o Juventus-SP, neste sábado (24.jan), pela quinta rodada da Série A2 do Campeonato Paulista.

A partida marcou o quinto jogo sem vitória do Carcará, que soma três pontos – de seus três empates na competição – e ocupa a 14ª colocação, no limite da zona de rebaixamento.

Ao todo, ele comandou o Grêmio Prudente em 19 partidas. Foram sete vitórias, nove empates e três derrotas, com um aproveitamento de 52,6%.

Rogério Corrêa foi contratado pelo Grêmio Prudente em abril de 2025, antes do início da Copa Paulista. Ele chegou ao clube credenciado pelo bom trabalho no Clube Atlético Votuporanguense (CAV), pelo qual havia acabado de conquistar a Série A3, além de levar a equipe à final da Copa Paulista do ano anterior.

Na Copa Paulista do ano passado, o Carcará chegou à semifinal, mas acabou eliminado nos pênaltis para o Primavera. De contrato renovado, o treinador planejou e executou a pré-temporada do clube, e só se ausentou por um breve período em que esteve passando por um curso na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).