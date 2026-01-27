Jorge Seba se afasta e Luiz Torrinha assume à Prefeitura de Votuporanga 

O chefe do Executivo passou por cateterismo que apontou a necessidade de uma angioplastia e repouso; afastamento será por 12 dias. Transmissão do cargo foi oficialmente lançada no Livro de Registro.

O prefeito Jorge Seba (PSD) anunciou na noite desta segunda-feira (26.jan) que precisará se ausentar do comando do Prefeitura de Votuporanga/SP por 12 dias, por recomendação médica. Um cateterismo feito na última sexta-feira (23) indicou a necessidade de uma angioplastia, um procedimento simples, mas que requer dias de descanso como indicou o cardiologista.

Desta forma, o vice-prefeito Luiz Torrinha (PL) assume o Poder Executivo até o dia 6 de fevereiro.

A transmissão do cargo foi oficialmente lançada no Livro de Registro de Atas de Transmissão de Cargo de Prefeito do Município de Votuporanga. A assinatura foi realizada na residência do prefeito, que estava acompanhado do vice-prefeito e também do Secretário Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil, Edison Marco Caporalin.

O afastamento ocorre no dia de retorno dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal, marcado por forte protestos contra o aumento na fatura de água. A ausência justificada de Jorge Seba rompe uma tradição de consonância entre os Poderes Executivo e Legislativo, além de cumprir o que determina a Lei Orgânica do Município.

Ainda no anúncio, Jorge Seba afirmou que a agenda do Gabinete seguirá sob o comando de Luiz Torrinha, ficando para reagendar apenas a inauguração da Unidade de Saúde “Dr. Décio Gotardo Fedozzi”, que estava prevista para esta sexta-feira (30), às 16h. No entanto, segundo o prefeito, a nova unidade começa a funcionar no dia 2 de fevereiro como já estava planejado.