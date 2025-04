Homem é preso por porte e posse ilegal de arma de fogo em Votuporanga 

O flagrante ocorreu no último sábado (28), no bairro Pró-Povo, na zona norte.

Um homem foi preso por porte e posse ilegal de arma de fogo no último sábado (28.mar), no bairro Pró-Povo, na zona norte de Votuporanga/SP.

De acordo com o registro policial, policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram um veículo Fiat/Argo, de cor preta, pelo cruzamento das ruas Paulo Moretti e Rio Araguaia.

Em seguida, os PMs notaram que o condutor mudou de direção ao notar a viatura e foi abordado na Rua Vergílio Moretti. Questionado, ele afirmou ser motorista de aplicativo e negou ter algo ilícito no veículo. Porém, na revista, os policiais encontraram um revólver calibre .22 municiado e um coldre com mais seis munições. O indivíduo também contou que em sua casa, havia duas espingardas de pressão modificadas para calibre .22, que foram apreendidas com apoio de outras equipes.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

