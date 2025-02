DIG prende homem por posse irregular de armas de fogo em Votuporanga 

T.B.Q., de 29 anos, foi preso durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Monte Alto. Um rifle, calibre 22, e uma carabina, calibre 38, foram apreendidas.

Um homem de 29 anos foi preso por posse irregular de armas de fogo durante uma ação desencadeada por policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), na manhã desta quinta-feira (27.fev), em Votuporanga/SP.

De acordo com a Polícia Civil, há cerca de 45 dias, a DIG iniciou uma investigação sobre o comércio ilegal de armas de fogo, supostamente praticado pelo investigado T.B.Q., oriundo do Estado do Mato Grosso do Sul, e atualmente morador do bairro Monte Alto, em Votuporanga.

Após os trabalhos de investigação, os policiais civis identificaram a residência do investigado e pediram ao Poder Judiciário que fosse expedido mandado de busca e apreensão domiciliar.

De posse da autorização, a DIG deflagrou a ação e durante a diligência, o investigado negou a presença de armas no imóvel, contudo, os policiais civis localizaram um rifle, calibre 22, que estava oculto no interior do sofá da sala e uma carabina calibre 38, juntamente com diversas munições intactas e deflagradas de mesmo calibre, que estavam ocultas em uma sanca de gesso, no teto da sala de estar.

O suspeito foi preso e apresentado na sede da DIG, onde foi autuado e colocado à disposição da Justiça.