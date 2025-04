Emprego: Votuporanga abre 377 vagas em fevereiro, aponta Caged 

Com a performance, município segue no ‘azul’, já que em janeiro registrou a abertura de 193 vagas.

O mês de fevereiro de 2025 trouxe um recorde positivo para o mercado de trabalho brasileiro, com a criação de 432 mil novos empregos formais, conforme dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego na última sexta-feira (28.mar). Este número representa a maior variação desde 2020. Entre janeiro e fevereiro deste ano, foram cerca de 576 mil novas vagas. Este desempenho supera o mesmo período de 2024, quando foram preenchidas mais de 480 mil vagas. O setor de serviços se destacou, gerando mais de 2 milhões de empregos formais desde 2023, seguido pelo comércio e pela indústria.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a abertura de 377 vagas, fruto da dinâmica entre 1.815 contratações e 1.438 demissões. O resultado para o período mantém o município no ‘azul’, já que em janeiro registrou a abertura de 193 vagas.

No 2º mês de 2025, o principal desempenho no município veio do setor de Serviços (+440), seguido por Comércio (+23) e Agropecuária (+2). Já com resultados negativos no período fecharam os setores de Indústria (-80) e Construção (-8). Confira o gráfico abaixo:

Salários

O salário médio real na contratação, em fevereiro, foi de R$ 2.205,25, valor R$ 79,4 menor do que o demonstrado em janeiro (R$ 2.284,65). Uma redução de 3,48%.

Regiões

Entre os 27 estados do país, 26 apresentaram saldos positivos, as regiões com maior saldo positivo foram: São Paulo (+174,5), Minas Gerais (+56,7) e Paraná (+39,17). A região com desempenho negativo foi Alagoas (-5,47).

