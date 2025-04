Barreal aproveita oportunidade e dá ao Santos mais alternativas para o sistema ofensivo 

Meia-atacante ainda sofre com falta de ritmo, mas se mostra como opção para o meio de campo.

O meia-atacante Álvaro Barreal foi um ponto positivo do Santos na derrota para o Vasco por 2 a 1, no último domingo, em São Januário, na estreia do Campeonato Brasileiro. Com a missão de substituir Neymar, o camisa 22 aproveitou a oportunidade e foi coroado com um gol.

O argentino aproveitou a primeira oportunidade que teve como titular em um jogo oficial com o técnico Pedro Caixinha. Originalmente meia esquerda, Barreal foi deslocado para a função de meia armador e deu opção para a distribuição de jogo, além de aparecer dentro da área para finalizar.

Com isso, Caixinha ganha mais uma opção para atuar em uma função que, hoje, tem Neymar como titular indiscutível, mas onde também já foram testados Thaciano, Soteldo, Gabriel Veron e Benjamín Rollheiser nesta temporada.

O próprio treinador do Peixe, após a partida, elogiou Barreal e disse que ele fez uma grande partida. No entanto, o jogador precisou ser substituído aos 22 minutos do segundo tempo por conta do desgaste físico.

A questão física tem sido o ponto negativo para o argentino neste início de passagem pelo Santos. O jogador acertou com o clube em janeiro, mas anunciado como reforço somente 6 de fevereiro. O motivo foi uma cirurgia dupla de hérnia inguinal, que adiaram a realização dos exames médicos.

Sem ter passado pela pré-temporada, Barreal precisou de um tempo maior para aprimorar o condicionamento físico e estar à disposição de Caixinha. A estreia ocorreu somente no dia 23 de fevereiro, contra a Inter de Limeira, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Desde a eliminação no Paulistão, o Santos teve aproximadamente três semanas de treinos. Caixinha buscou esse período para tentar dar mais ritmo de jogo aos jogadores que estavam abaixo do restante do elenco, como o próprio Barreal e Benjamín Rollheiser.

Agora, Barreal mira buscar espaço na equipe titular e tentar emplacar uma sequência de jogos. O Santos volta a campo para enfrentar o Bahia, no domingo, às 20h30, na Vila Belmiro.

Para esta partida, o Peixe deverá ter o retorno de Soteldo, que foi poupado na partida contra o Vasco por conta de dores no músculo adutor da perna direita. Além disso, a equipe ainda aguarda pela volta de Neymar, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda.

Caso Neymar não tenha condições de jogo, Barreal e Rollheiser seguem como titulares no Santos no Brasileirão.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/Deqmq7p7j49FUBG3NJpLPQ