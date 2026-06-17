Homem é preso por importunação sexual contra mulher que fazia compras em supermercado 

Caso aconteceu nesta terça-feira, em um estabelecimento de São José do Rio Preto/SP; suspeito foi contido por populares e seguranças até a chegada da GCM.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de São José do Rio Preto/SP prendeu em flagrante, nesta terça-feira (16.jun), um homem acusado de importunação sexual em um supermercado da cidade.

As equipes da GCM encontraram o suspeito contido por seguranças e populares. O homem teria praticado ato de importunação sexual contra uma mulher que fazia compras no estabelecimento.

A vítima reconheceu o autor e manifestou interesse em representar criminalmente contra ele.

O suspeito apresentava um ferimento leve na cabeça e foi encaminhado à UPA Santo Antônio, onde recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida.

Posteriormente, as partes foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi ratificada a prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal.