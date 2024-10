Polícia prende suspeito de esfaquear três pessoas no dia das eleições em Urupês 

O crime ocorreu no domingo (6), na praça central da cidade. Suspeito de 19 anos foi preso na sexta-feira (11).

A Polícia Civil prendeu um homem de 19 anos suspeito de esfaquear três pessoas no último domingo (6.out), dia das eleições municipais em Urupês/SP. Ele foi localizado e preso na sexta-feira (11).

De acordo com a polícia, o jovem esfaqueou três homens que participavam de uma comemoração após o resultado das eleições, na praça central da cidade. Ele usou um canivete para cometer o crime e teve apoio de um amigo durante a ação.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para um hospital em Catanduva/SP. Segundo a polícia, uma delas permanece em estado grave.

Após analisar imagens de câmeras de segurança e iniciar as investigações, os policiais realizaram uma operação e conseguiram prender o suspeito. Ele foi preso em casa e, no local, também foram encontradas as roupas utilizadas no dia do crime.

No imóvel do amigo, os policiais apreenderam o canivete que ainda continha resquícios de sangue.

Com base nas investigações, a polícia concluiu que o crime ocorreu porque, uma das vítimas conversou com a namorada de um dos envolvidos, no dia das comemorações.

O jovem vai responder por tripla tentativa de homicídio qualificado. Já o amigo, por favorecimento real, com pena de até um ano de prisão.

A operação foi denominada “Sobejo do Sufrágio” e faz referência ao que restou do período eleitoral, que resultou em ações de descuido de parte dos eleitores.

*Com informações do g1

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3