Santos inicia manutenção do gramado da Vila Belmiro 

Clube aproveita período sem jogos por conta da Copa do Mundo para plantar a grama de inverno.

O Santos iniciou, nesta semana, a manutenção do gramado da Vila Belmiro. O trabalho será realizado entre junho e julho, período em que a equipe profissional ficará sem compromissos devido à pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo.

De acordo com o clube, a manutenção segue um cronograma de engenharia agronômica e prevê uma série de intervenções. Na primeira etapa é realizado o replantio nas regiões de maior desgaste do campo, como as pequenas áreas, que costumam ficar em pior estado por conta da movimentação dos goleiros, e as zonas de aquecimento dos atletas.

Depois disso, é iniciado o processo de overseeding para garantir que o campo não perca densidade com a queda das temperaturas nos meses de inverno. Essa espécie de grama, de clima frio, é semeada sobre a base existente e cria uma cobertura que assegura o amortecimento para os atletas.

A terceira etapa trata do nivelamento do campo para a bola rolar, chamado de topdressing. Neste caso é aplicado uma camada de areia sobre o gramado, que permite o crescimento uniforme da grama.

“Vamos aproveitar essa pausa e o período sem jogos para realizar o procedimento de semeadura no solo. No retorno, vamos garantir que a Vila Belmiro seja entregue com o melhor palco para os nossos atletas. O plano de inverno será acompanhado por indicadores técnicos e objetivos de performance, medidos a cada 15 dias pela equipe de manutenção”, explicou Alexandre Librandi, gerente de Patrimônio e Administração do Santos.

O Santos retorna às atividades na próxima segunda-feira, no CT Rei Pelé. O clube aguarda uma definição da CBF sobre a antecipação de jogos do Campeonato Brasileiro por conta da Copa Sul-Americana.

O próximo jogo do Santos em casa será contra a Chapecoense, no dia 25 de julho, pela 20ª rodada do Brasileirão.

*Com informações do ge