Mulher procurada por extorsão é presa em Votuporanga 

Uma mulher condenada a seis anos de prisão pelo crime de extorsão foi capturada pela Força da Polícia Militar na tarde desta terça-feira (9.set), no bairro Estação, em Votuporanga/SP.

De acordo com a corporação, por volta das 17h49, policiais militares realizavam patrulhamento pela zona sul da cidade, quando pela Rua Antônio Rodrigues Craveiro Júnior avistaram a mulher, na qual os PMs já tinham conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto.

Em seguida, após a abordagem, os policiais militares confirmaram a identidade de B.S.T., que foi apresentada na Central de Flagrantes, onde foi ouvida e colocada à disposição da Justiça.

Vale ressaltar que extorsão é um crime que envolve a obtenção de vantagem indevida através de ameaças, coação ou violência, geralmente exigindo dinheiro ou bens materiais em troca de não causar danos ou revelar informações comprometedoras. De acordo com o Código Penal Brasileiro, o crime é punível com reclusão de quatro a dez anos e multa.