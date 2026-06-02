Saúde amplia vacinação contra a gripe para toda a população 

Imunização está disponível para pessoas acima de 6 meses de idade em todas as unidades de saúde de Votuporanga.

A vacina contra a gripe está liberada para toda a população acima de 6 meses de idade em Votuporanga a partir desta segunda-feira (1º.jun). A ampliação da campanha tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e ampliar a proteção dos moradores diante do período de maior circulação dos vírus respiratórios.

Anunciada pela Secretaria de Estado da Saúde, a medida passa a valer nos 645 municípios paulistas. A campanha segue até o final de junho e busca ampliar a proteção da população e reduzir a circulação do vírus da gripe, especialmente durante o período de maior incidência de doenças respiratórias.

Disponível em todas as unidades de saúde do município, a vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. A orientação é que os moradores apresentem documento com foto e, preferencialmente, a carteira de vacinação, permitindo também a atualização de outras vacinas que eventualmente estejam em atraso.

A ampliação do público-alvo amplia o acesso à vacina em um momento em que a cobertura vacinal entre os grupos prioritários ainda está abaixo da meta esperada. Atualmente, Votuporanga não alcançou 35% de cobertura entre crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos, além de outros grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Para a secretária da Saúde, Ivonete Félix, a liberação da vacina para toda a população reforça a importância da prevenção neste período do ano: “A ampliação da vacinação contra a gripe é uma oportunidade para que toda a população se proteja neste período de maior circulação dos vírus respiratórios. A vacina é segura, gratuita e continua sendo a principal forma de prevenir complicações, internações e óbitos causados pela gripe. Nosso convite é para que as pessoas procurem a unidade de saúde mais próxima e aproveitem essa oportunidade de proteção”, aponta.

Segundo a Secretaria da Saúde, a vacina continua sendo uma das principais estratégias para reduzir os casos graves da doença, as internações e os óbitos provocados pela gripe, especialmente entre idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades.

A Vigilância Epidemiológica também orienta a população a adotar medidas simples de prevenção contra os vírus respiratórios, como higienizar frequentemente as mãos e objetos de uso cotidiano, manter os ambientes arejados e limpos, beber bastante água, manter uma alimentação equilibrada e reforçar a imunidade. A suplementação de vitaminas e minerais também pode ser adotada quando houver orientação profissional.

Para mais informações, a população pode procurar o Consultório Municipal mais próximo de sua residência ou entrar em contato com a Secretaria da Saúde pelo telefone (17) 3405-9787.