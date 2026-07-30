Ancelotti volta ao Brasil e inicia planejamento para criar uma nova Seleção Brasileira 

Treinador se reuniu com o Departamento de Seleções, na sede da CBF, para traçar os planos visando aos próximos compromissos da equipe.

O técnico Carlo Ancelotti está de volta ao Brasil, três semanas após a eliminação na Copa do Mundo, para iniciar o planejamento da seleção brasileira para o segundo semestre. O treinador se reuniu nesta terça-feira com o Departamento de Seleções, na sede da CBF, para tratar dos próximos compromissos da equipe.

Os primeiros jogos do Brasil após a Copa serão os amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, ambos em território australiano, em Townsville e Brisbane. A nova Data Fifa, mais longa, permite ainda a realização de outra partida, mas a CBF ainda não tem rival definido.

“Vamos iniciar a montagem de um novo time, observando e testando jovens jogadores, mas sem abrir mão de alguns atletas que estiveram conosco no Mundial e que ainda têm muito a contribuir com a Seleção”, afirmou Ancelotti ao site da CBF.

Depois da eliminação da Seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo, derrotada por 2 a 1 pela Noruega, Ancelotti não retornou para o Brasil e seguiu diretamente para o Canadá, onde tem residência, para descansar com a família.

A segunda Data Fifa após a Copa será em novembro, sem adversários previstos, por enquanto. As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030 começarão no segundo semestre de 2027. A outra competição oficial neste ciclo preparatório é a Copa América de 2028, possivelmente nos Estados Unidos.

Nesta terça-feira, Ancelotti se reuniu com o coordenador geral de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, o gerente geral de seleções masculinas, Cícero Souza, o supervisor geral, Sérgio Dimas, o coordenador técnico, Juan, o coordenador de preparação física, Cristiano Nunes, o fisiologista Guilherme Passos e os analistas de desempenho Bruno Baquete e Thomaz Araújo. O grupo fez um balanço da participação do Brasil na Copa do Mundo e discutiu os próximos passos, como convocação para os amistosos, logística, planejamento de viagens e questões técnicas de todas as áreas envolvidas.

“É o início de uma nova etapa do nosso trabalho à frente do departamento de Seleções. Vamos trabalhar muito durante este período para que possamos representar bem o nosso país em todas as competições que teremos pela frente, a começar pelas Eliminatórias e a Copa América”, afirmou ao site da CBF Rodrigo Caetano.

*Com informações do ge