Homem é preso com arsenal de armas e munições em Paulo de Faria 

A Polícia Civil encontrou três armas de fogo, entre elas uma espingarda semiautomática, além de munições de diferentes calibres e insumos para recarga.

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (23.set), em Paulo de Faria/SP, por posse e porte ilegal de armas e munições. A Polícia Civil cumpria um mandado de busca e apreensão quando encontrou o material.

De acordo com o apurado, na casa do suspeito, os agentes apreenderam três armas de fogo, entre elas uma espingarda semiautomática, além de munições de diferentes calibres, insumos para recarga, cartuchos e equipamentos utilizados na fabricação de projéteis.

A prisão foi resultado de uma investigação conduzida pela Delegacia de Polícia da cidade, que reuniu indícios da atividade criminosa e obteve autorização judicial para as buscas domiciliares.

O suspeito, que não teve identidade divulgada, permaneceu à disposição da Justiça.